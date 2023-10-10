СМИ: в центре Москвы начался сильный пожар
В центре Москвы во время ремонтных работ у дома в Малом Козихинском переулке начался сильный пожар. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По словам очевидцев, над зданием поднимается сильный дым.
На место происшествия выехали пожарные.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Напомним, что в Малом Козихинском переулке ранее уже были возгорания. Так, в декабре 2010 года в пятиэтажке старой постройки произошел пожар. Для его ликвидации были направлены 10 пожарных расчетов.
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