СМИ: в центре Москвы начался сильный пожар

В центре Москвы во время ремонтных работ у дома в Малом Козихинском переулке начался сильный пожар. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Напомним, что в Малом Козихинском переулке ранее уже были возгорания. Так, в декабре 2010 года в пятиэтажке старой постройки произошел пожар. Для его ликвидации были направлены 10 пожарных расчетов.