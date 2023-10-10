В Болгарии задержали троих граждан РФ

Полиция Болгарии сообщила о задержании троих россиян. Об этом сообщает местное издание Novini со ссылкой на МВД страны.

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В статье уточнили, что задержанные проходят по делу об экспорте товаров двойного назначения в Россию в нарушение санкционного режима. По информации МВД задержали 12 человек.

По данным прокуратуры, на которые издание также ссылается, речь идет о пяти задержанных иностранцах, в числе которых россияне и граждане Белоруссии.

По словам заместителя главного прокурора Марии Павловой, следственные действия были проведены в нескольких городах.

«Организованная преступная группа была обнаружена и обезврежена», — сказала она.

По словам Павловой, один из членов преступной группы зарегистрировал в Пловдиве компанию, которая приобрела товары двойного назначения на общую сумму около €4 млн. Среди них оказались оптические прицелы, и авиационные радиостанции.