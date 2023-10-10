Два беспилотника парализовали работу российского аэропорта

В Астрахани два неопознанных беспилотника парализовали работу аэропорта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Звонок от руководителя центра полетов в полицию поступил утром 9 октября. Он сообщил, что на расстоянии 50 километров от российской воздушной гавани в юго-западном направлении был обнаружен летящий в сторону взлетной полосы БПЛА.

Почти сразу после этого в небе засекли еще один дрон в 90 километрах. Он двигался к объекту с северо-востока.

Сотрудники службы безопасности аэропорта сразу объявили тревогу, но через некоторое время летательные аппараты изменили курс и направились в сторону границы с Казахстаном. Чьи это были беспилотники, пока неизвестно.