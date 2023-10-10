Турист из Израиля устроил дебош в Таиланде «из-за действий ХАМАС»

В туристическом городе Паттайя в Таиланде туриста из Израиля арестовали за дебош, который он объяснил стрессом из-за действий ХАМАС.

Израильский турист был арестован за неконтролируемое поведение и кражу из круглосуточного магазина, свои действия мужчина объяснил стрессом из-за обострения конфликта между Израилем и ХАМАС, а также воздействием марихуаны, которую он курил до инцидента, пишет тайская газета Pattaya News, передает РИА «Новости».

По словам очевидцев, турист врезался в несколько автомобилей, припаркованных на обочине дороги на туристической улице Уокинг-стрит, после чего зашел в магазин и взял себе еду и напитки, не заплатив.

В полиции Паттайи сообщили, что мужчине будет предъявлено обвинение и штраф за нарушение общественного порядка.