Стала известна личность первого погибшего в Израиле россиянина

Стала известна личность первого россиянина, погибшего во время боев с ХАМАС в Израиле. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Погибшим оказался 47-летний Денис Беленький родом из Балтийска Калининградской области. Мужчина имел двойное гражданство и около 20 лет служил офицером в израильской полиции. По данным источника, у него была жена и трое детей.

Старшая дочь Беленького подтвердила гибель отца в ходе атаки боевиков ХАМАС в Сдероте.

«Он полицейский, погиб при нападении на город. Они вышли и забаррикадировалась в станции полицейской. Позже он пошел спасать других полицейских и погиб при этом спасении», — рассказала она.