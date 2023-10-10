Школьника из Екатеринбурга задержали с бабушкой у Кремля
Школьника из Екатеринбурга задержали вместе с бабушкой на территории московского Кремля. Мальчик, как пишут в соцсетях, пытался пронести боеприпас.
«Девятиклассника из Екатеринбурга вместе с бабушкой Ириной задержали на территории Кремля в Москве. Школьник пытался пронести боеприпас», — пишет telegram-канал Mash.
С собой у подростка оказался патрон калибра 7,62 мм, который применяется для стрельбы из пулемета и снайперской винтовки. Его ему два года назад подарил одноклассник. С тех пор он носит его с собой как талисман.
Силовики забрали патрон, а парня отправили в центр профилактики семейного неблагополучия. Журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу Главного управления МВД России по Москве. Ответ ожидается.