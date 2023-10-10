Тело полицейского с огнестрельным ранением найдено под Новосибирском

В Новосибирской области найдено тело полицейского с огнестрельным ранением
Тело полицейского с огнестрельным ранением обнаружили во дворе дома в Карасуке в Новосибирской области. Местное УМВД начало проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Во дворе дома, расположенного в городе Карасуке Новосибирской области, было обнаружено тело сотрудника полиции. В настоящее время по данному факту начальником ГУ МВД России по Новосибирской области назначена служебная проверка", - говорится в сообщении.
В управлении СК по региону ТАСС уточнили, что начали доследственную проверку.
По информации СМИ, на теле обнаружено огнестрельное ранение - это подтвердили ТАСС в правоохранительных органах.