Крыса искупалась в бассейне российского SPA-комплекса и попала на видео

В бассейне SPA-центра во Владимире искупалась крыса. Плавающий грызун попал на видео и привлек к заведению внимание Роспотребнадзора, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в комплексе «Князь Владимир». На ролике видно, как крыса подплывает к углу бассейна, а посетители пытаются поймать животное за хвост.

«Видео с крысой в бассейне SPA-комплекса послужило основанием для принятия мер административного реагирования управлением Роспотребнадзора по Владимирской области», — заявили в ведомстве.

Сотрудников комплекса потребовали устранить санитарные нарушения — провести дезинфекцию всех бассейнов и дератизацию.

Администрация комплекса «Князь Владимир» уже сообщила о закрытии зоны большого бассейна. В организации пояснили, что там будут менять воду. Об открытии бассейна в SPA-комплексе обещали уведомить дополнительно.