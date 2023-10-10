В Уфе обнаружили тело 14-летней девочки в багажнике автомобиля

Уголовное дело об убийство возбудили в Уфе по факту обнаружения тела 14-летней девочки в багажнике автомобиля, принадлежащего ее матери. Ведутся поиски преступника, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Башкирии.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Предварительными следственными действиями установлено, что тело 14-летней девушки было обнаружено в багажнике автомобиля ее матери в городе Уфе", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают специалисты, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия с целью установления лица, совершившего преступление, добавили в СК.