В Уфе обнаружили тело 14-летней девочки в багажнике автомобиля

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Предварительными следственными действиями установлено, что тело 14-летней девушки было обнаружено в багажнике автомобиля ее матери в городе Уфе", - говорится в сообщении.