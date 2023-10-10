Полицейский найден мертвым в рабочем кабинете в ХМАО
В Когалыме Новосибирской области сотрудник полиции найден мертвым в своем кабинете, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации журналистов, когда мужчину обнаружили, рядом с ним лежал пистолет.
SHOT пишет, что речь идет о 31-летнем прапорщике, который являлсястаршиной группы тылового обеспечения. Мужчину обнаружили уже без сознания 9 октября около полуночи в здании отдела МВД России по городу Когалыму. Рядом с телом лежал его табельный пистолет Макарова.
По версии Telegram-канала Baza, мужчину нашли во дворе собственного дома.
Известно, что силовик переехал в Когалым из Новосибирской области. В полиции он работал с 2013 года. SHOT пишет, что полицейские недавно развёлся с женой, у него было двое маленьких сыновей.