Полицейский найден мертвым в рабочем кабинете в ХМАО

В Когалыме Новосибирской области сотрудник полиции найден мертвым в своем кабинете, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации журналистов, когда мужчину обнаружили, рядом с ним лежал пистолет.

SHOT пишет, что речь идет о 31-летнем прапорщике, который являлсястаршиной группы тылового обеспечения. Мужчину обнаружили уже без сознания 9 октября около полуночи в здании отдела МВД России по городу Когалыму. Рядом с телом лежал его табельный пистолет Макарова.

По версии Telegram-канала Baza, мужчину нашли во дворе собственного дома.