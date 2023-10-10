Россиянка наняла киллера для ликвидации снохи

По данным следствия, в 2022 году, через несколько месяцев после похорон сына, женщина узнала, что у его бывшей супруги появился новый мужчина. Новые отношения снохи возмутили россиянку, кроме того, она испугалась, что лишится возможности общаться с внуком, а потому решила нанять киллера для ликвидации снохи. В феврале 2023 года исполнитель преступления получил задаток в 150 тысяч рублей.