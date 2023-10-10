В Самаре произошел крупный пожар в жилом доме

Огонь охватил два этажа многоквартирного дома в Самаре, об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в доме № 68 на улица Гагарина поступило в 8:18 по местному времени (7:18 мск).

«Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение в квартирах на 2 и 3 этажах», - говорится в сообщении на сайте МЧС по региону.

Пожарные спасли 14 человек. Два из них пострадали, погибших нет.

В 8:54 (7:54 мск) пожар был локализован, в тушении огня задействованы 92 человека и 28 единиц техники.

На кадрах, которые опубликовал ТАСС, видно черно-серый дым, который вырывается из окон здания. На одном из кадров заметно, что к балкону квартиры протянута лестница от пожарной машины.