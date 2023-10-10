В Новокузнецке срочно эвакуируют горняков из шахты «Ерунаковская»
Горняков эвакуируют из шахты «Ерунаковская» в Новокузнецке из-за пожара. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
В экстренных службах добавили, что шахта остановлена, а шахтеры самостоятельно поднимаются на поверхность. Информации о пострадавших нет.
По предварительной информации, причиной пожара могло стать замыкание во внешнем оборудовании — в резервном дегазационном коробе. Всего в забое на момент происшествия находились более 250 горняков.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Кемеровской области, к месту инцидента направили два отделения военизированных горноспасательных отрядов.
Напомним, что 3 октября в Кузбассе произошел пожар на территории шахты «Есаульская» — там загорелись породные отвалы на поверхности законсервированного ствола. Людей эвакуировали из забоя, никто не пострадал. Пожар удалось оперативно ликвидировать.