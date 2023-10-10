В США полиция застрелила протаранившего консульство Китая водителя

В США полицейские застрелили водителя, который врезался в визовый отдел китайского консульства в Сан-Франциско. Об этом сообщает Reuters.

Во второй половине дня 9 октября полицейские получили сигнал об аварии у консульства КНР, они прибыли на место и обнаружили автомобиль, стоящий в вестибюле консульства.

Личность водителя и причины случившегося пока неизвестны. О пострадавших не сообщается.

Представитель полицейского управления Сан-Франциско, сержант Кэтрин Уинтерс заявила журналистам во время брифинга, что не знает, сколько людей находились в визовом офисе во время происшествия.

«Когда офицеры прибыли на место происшествия, они обнаружили, что автомобиль стоит в вестибюле китайского консульства. Офицеры вошли, вступили в контакт с подозреваемым, после чего офицер открыл стрельбу», - заявила Уинтерс.

Она не уточнила, что побудило полицейского открыть огонь.

Позже подозреваемый был объявлен скончавшимся в больнице. Полиция открыла расследование.

Дипломатическое представительство Китая в Сан-Франциско опубликовало заявление, в котором говорится, что «неустановленный человек въехал в зал консульства, создав серьезную угрозу безопасности персонала и людей на месте происшествия, а также причинив серьезный ущерб объектам и имуществу консульства».

Дипломаты заявили, что «решительно осуждают это жестокое нападение и будут отстаивать свои интересы».