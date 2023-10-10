Суд признал законным увольнение полковника МВД после скандала с Анет Сай

В Волгограде суд отклонил иск бывшего исполняющего обязанности начальника городского УВД полковника Алексея Климова, уволенного в июле после скандала с использованием транспорта ГИБДД в роли элитного такси. Об этом сообщает «Коммерсант». Пассажиркой машины была певица Анет Сай.

Ранее в соцсетях появилось видео, в котором Анет Сай рассказала, что ей вызвали автомобиль ДПС, чтобы добраться до аэропорта Волгограда после концерта. Оказавшись в салоне патрульной машины, девушка надела форменную фуражку сотрудника ДПС. По ее словам, доехала она до места назначения без пробок. На самолет Анет Сай успела.

После проверки по факту инцидента были уволены два полковника: начальник регионального УГИБДД Александр Степанов и врио начальника МВД города Волгограда Алексей Климов.