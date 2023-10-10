В России резко участились случаи дистанционного мошенничества

Число случаев дистанционного мошенничества за последние восемь месяцев выросло на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России. Зафиксировано 226,8 тысяч преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, передало ТАСС.

Согласно данным криминальной статистики, 80% всех регистрируемых в стране случаев мошенничеств совершается дистанционно. А в целом в сфере преступности доля совершаемых мошенничеств за пять лет выросла в два раза (до 21,5%).

Ранее сотрудница администрации подмосковного города Реутова отдала мошенникам 4,5 млн рублей, Аферисты представились главой города Станиславом Каторовым и начали угрожать 60-летней женщине.

Аналогичный случай произошел в том же регионе днем ранее. Аферисты обманули научного сотрудника Центрального экономико-математического института РАН в Подмосковье, выдав себя за работников «Госуслуг» и уговорив его взять кредит. В итоге мужчина 58 лет перевел аферистам 1 млн рублей. В настоящий момент полиция разыскивает преступников.