На Камчатке за сутки произошли два землетрясения

В ночь на 10 октября в Камчатском крае были зафиксированы два землетрясения в акватории Авачинского залива, магнитуда одного из них составила 4,6. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Первое землетрясение произошло около 07:40 утра по местному времени (22:40 9 октября по Москве), второе – в 10:32 (01:00 10 октября по Москве), его зафиксировали на глубине 79 километров в 32 километрах юго-восточнее краевого центра.

Подземные толчки в результате обоих землетрясений ощутили жители Петропавловска и поселка Усть-Камчатск. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что более 2 тысяч человек погибли и еще свыше 9 тысяч пострадали в результате разрушительного землетрясения на западе Афганистана и его афтершоков.