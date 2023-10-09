На западе Украины произошло землетрясение

На западе Украины в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава администрации региона Виктор Микита.

По его словам, толки также ощущались во Львовской и Тернопольской областях.

«В Закарпатье произошло землетрясение — предварительно до 4,5 баллов. Толчки были ощутимы почти по всей территории региона. Сотрудники государственной службы по ЧС осуществляют проверку возможных повреждений инфраструктуры и жилых секторов», — написал Микита.