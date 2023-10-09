Выросло число погибших в ходе конфликта израильтян

Число погибших жителей Израиля в ходе эскалации конфликта увеличилось до 900 человек. Об этом заявила газета Haaretz.

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В свою очередь, газета The Times of Israel сообщила, что израильская общественная организация ЗАКА нашла не менее 100 тел в кибуце Беэри. По словам представителей организации, число погибших может возрасти, так как кибуц оказался разрушен в результате нападения палестинского движения ХАМАС. Там находились около 1 тысячи человек.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили более 2,6 тысячи человек. В числе жертв эскалации конфликта оказался один гражданин России.