Стали известны подробности избиения актера Баршака

Актер Павел Баршак, известный по проектам «Убойная сила», «Три мушкетера», оказался в клинике с переломами ребер и закрытой травмой грудной клетки после конфликта со сталкером Александром Табаковым, пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 октября, но артист обратился за медицинской помощью только после того, как почувствовал себя плохо прямо на съемочной площадке.

По данным канала, у Баршака возник конфликт со сталкером Александром Табаковым. Он преследовал 32-летнюю Анастасию, подругу актера.

В ночь на воскресенье пьяный сталкер залез в квартиру Анастасии через балкон. Между ним и актером вспыхнула словесная перепалка, а затем — драка.