СМИ: стали известны подробности избиения актера Баршака
Актер Павел Баршак, известный по проектам «Убойная сила», «Три мушкетера», оказался в клинике с переломами ребер и закрытой травмой грудной клетки после конфликта со сталкером Александром Табаковым, пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в воскресенье, 8 октября, но артист обратился за медицинской помощью только после того, как почувствовал себя плохо прямо на съемочной площадке.
По данным канала, у Баршака возник конфликт со сталкером Александром Табаковым. Он преследовал 32-летнюю Анастасию, подругу актера.
В ночь на воскресенье пьяный сталкер залез в квартиру Анастасии через балкон. Между ним и актером вспыхнула словесная перепалка, а затем — драка.
Отмечается, что Табаков ранее уже был судим за жестокое избиение мужчины. Ему грозит повторный суд, а также принудительное лечение в психиатрической больнице.