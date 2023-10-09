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Появилась запись диалога пилотов «Уральских авиалиний», чей самолет сел в поле

Telegram-канал «Авиаторщина» опубликовал подробную расшифровку переговоров пилотов «Уральских авиалиний», которые 12 сентября посадили в пшеничном поле пассажирский самолет из-за отказавшей гидросистемы. Из нее видно, что пилоты эмоционально восприняли сообщение о низком уровне гидрожидкости и сразу стали искать пути решения проблемы.

Появилась запись диалога пилотов «Уральских авиалиний», чей самолет сел в поле
© ТАСС

«ВП (второй пилот): Hydraulic [ground] low level (низкий уровень гидрожидкости).

КВС (командир воздушного судна): Твою мать!

ДЧЭ (доклад члена экипажа диспетчеру): Разрешите влево… зону ожидания.

УВД (диспетчер управления воздушного движения): Разрешаю влево на зону ожидания, набор 800 метров.

[…]

КВС: Б***ь (блин), шасси не уберется у нас уже. Б***ь!.. Clear hydraulic.

ВП: Secondary failures — wheel, flight control. Flight controls — пятый, первый спойлер GREEN.

КВС: Открывай FCOM… и HYDRAULIC…

ДЧЭ: У нас гидравлика… потеря гидравлики… сейчас зону ожидания выполним и далее подскажу вам.

УВД: Понял.

КВС: Б***ь, и топливо у нас заканчивается.

ДЧЭ: Погоду Новосибирска.

УВД: Будьте на приеме.

КВС: Abnormal.

ВП: Abnormal?

ДЧЭ: С этим курсом пойду пока.

УВД: Вас понял…», — следует из расшифровки (приведена не полностью).

Борт Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», утром 12 сентября летевший из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги и экстренно приземлился в пшеничном поле под Новосибирском. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал, все эвакуировались самостоятельно. Сейчас идет расследование инцидента.

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