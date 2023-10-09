Появилась запись диалога пилотов «Уральских авиалиний», чей самолет сел в поле
Telegram-канал «Авиаторщина» опубликовал подробную расшифровку переговоров пилотов «Уральских авиалиний», которые 12 сентября посадили в пшеничном поле пассажирский самолет из-за отказавшей гидросистемы. Из нее видно, что пилоты эмоционально восприняли сообщение о низком уровне гидрожидкости и сразу стали искать пути решения проблемы.
«ВП (второй пилот): Hydraulic [ground] low level (низкий уровень гидрожидкости).
КВС (командир воздушного судна): Твою мать!
ДЧЭ (доклад члена экипажа диспетчеру): Разрешите влево… зону ожидания.
УВД (диспетчер управления воздушного движения): Разрешаю влево на зону ожидания, набор 800 метров.
[…]
КВС: Б***ь (блин), шасси не уберется у нас уже. Б***ь!.. Clear hydraulic.
ВП: Secondary failures — wheel, flight control. Flight controls — пятый, первый спойлер GREEN.
КВС: Открывай FCOM… и HYDRAULIC…
ДЧЭ: У нас гидравлика… потеря гидравлики… сейчас зону ожидания выполним и далее подскажу вам.
УВД: Понял.
КВС: Б***ь, и топливо у нас заканчивается.
ДЧЭ: Погоду Новосибирска.
УВД: Будьте на приеме.
КВС: Abnormal.
ВП: Abnormal?
ДЧЭ: С этим курсом пойду пока.
УВД: Вас понял…», — следует из расшифровки (приведена не полностью).
Борт Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», утром 12 сентября летевший из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги и экстренно приземлился в пшеничном поле под Новосибирском. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал, все эвакуировались самостоятельно. Сейчас идет расследование инцидента.