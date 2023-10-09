Появилась запись диалога пилотов «Уральских авиалиний», чей самолет сел в поле

Telegram-канал «Авиаторщина» опубликовал подробную расшифровку переговоров пилотов «Уральских авиалиний» , которые 12 сентября посадили в пшеничном поле пассажирский самолет из-за отказавшей гидросистемы. Из нее видно, что пилоты эмоционально восприняли сообщение о низком уровне гидрожидкости и сразу стали искать пути решения проблемы.

КВС: Б***ь (блин), шасси не уберется у нас уже. Б***ь!.. Clear hydraulic.

ДЧЭ: У нас гидравлика… потеря гидравлики… сейчас зону ожидания выполним и далее подскажу вам.

Борт Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», утром 12 сентября летевший из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги и экстренно приземлился в пшеничном поле под Новосибирском. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал, все эвакуировались самостоятельно. Сейчас идет расследование инцидента.