Россиянин погиб в Израиле после нападения ХАМАС

Гражданин России числится погибшим в Израиле после нападения палестинского движения ХАМАС, рассказали в российской дипмиссии в Тель-Авиве. Об этом пишет РИА «Новости».

В посольстве отметили, что еще четверо россиян числятся пропавшими без вести.

Ранее в дипмиссии сообщили, что на связь с родственниками не выходят девять граждан России, находящихся в Израиле. Вместе с тем, только четверо из них считаются пропавшими без вести.

Дипломаты подчеркнули, что прилагают все усилия для поиска пропавших россиян. Кроме того, заметили они, сотрудники посольства круглосуточно принимают звонки, обращения и помогают находящимся в Израиле туристам.