В Израиле сообщили о похищении гражданина Польши
Бойцы ХАМАС похитили в Израиле гражданина Польши Алекса Данцига. Об этом сообщил представитель еврейской общины Лодзи Ярослав Папис-Розенбаум, передает «РИА Новости».
По его словам, информацию о похищении Данцига ХАМАС подтвердили его израильские друзья. Папис-Розенбаум добавил, что поляк являлся сотрудником института Яд-Вашем в Иерусалиме и жил в кибуце Нир Оз на юге страны.
В МИД Польши, комментируя эти сообщения, заявили, что Данциг имеет двойное гражданство — польское и израильское. Там подчеркнули, что «находятся в тесном контакте с МИД Израиля».
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