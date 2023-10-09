В Израиле сообщили о похищении гражданина Польши

Бойцы ХАМАС похитили в Израиле гражданина Польши Алекса Данцига. Об этом сообщил представитель еврейской общины Лодзи Ярослав Папис-Розенбаум, передает «РИА Новости».

По его словам, информацию о похищении Данцига ХАМАС подтвердили его израильские друзья. Папис-Розенбаум добавил, что поляк являлся сотрудником института Яд-Вашем в Иерусалиме и жил в кибуце Нир Оз на юге страны.