Девятилетний мальчик украл вейпы и жижу на общую сумму около 10 тыс. рублей из пункта выдачи (ПВЗ) Wildberries в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным Telegram-канала, похитить вейпы и жижу из пункта выдачи школьнику удалось лишь с третьего раза. Несовершеннолетний дважды пытался забрать заказ с электронными сигаретами, но работники Wildberries не давали ему этого сделать. На третий раз мальчик схватил товары и скрылся, когда сотрудница маркетплейса отвернулась.