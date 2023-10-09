Пенсионерка потеряла 12 млн рублей и две квартиры из-за мошенников

Московская пенсионерка потеряла из-за действий мошенников 12 миллионов рублей и две квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что первый контакт с мошенниками произошёл в марте. Тогда пожилой женщине позвонил злоумышленник, который представился сотрудником ФСБ из отдела по борьбе с терроризмом. По его словам, на пенсионерку оформили кредит, а для его отмены необходимо было перевести часть денег на «безопасный счёт». Таким образом, доверчивая женщина отдала мошенникам 100 тысяч рублей.

Уже через несколько дней преступники вновь позвонили женщине — под видом сотрудников банка, они рассказали о новом кредите. В результате пенсионерка вновь отдала 100 тысяч рублей. После этого звонки мошенников стали регулярными — женщина продолжала отдавать им деньги, полагая, что её средства находятся на «безопасном счёте». Однако в какой-то момент злоумышленники придумали новую, более прибыльную схему обмана. Под видом сотрудников ФСБ они рассказали пенсионерке о том, что кто-то якобы выставил на продажу её квартиру. Под предлогом сохранения имущества женщину убедили продать жильё, а деньги вновь перевести на «безопасный счёт». Когда план сработал, мошенники успешно повторили его со второй квартирой пенсионерки.

Об обмане женщина догадалась только в сентябре, когда стало понятно, что никакого «безопасного счёта» не существует. Всего за полгода общения с преступниками она отдала 12 миллионов рублей и потеряла две квартиры. Источник отмечает, что сейчас пенсионерка живёт у знакомых, так как лишилась собственного жилья.