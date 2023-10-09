В Абу-Гоше, пригороде Иерусалима, ракетным ударом повреждена мечеть имени Ахмата Кадырова, отца главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом пишет МИД Израиля в своем официальном Telegram-канале.

Ранее «Бригады Изеддина аль-Кассама» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) сообщили, что нанесли удар по Иерусалиму.

«Прямое попадание ракеты в мечеть имени Ахмата Кадырова под Иерусалимом», — подчеркнули в ведомстве.

При падении ракеты были ранены четверо израильтян.

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Напомним, что в субботу, 7 октября, начались активные боевые действия на границе сектора Газа и Израиля. Бойцы ХАМАС осуществили комбинированную атаку, захватили около 20 населенных пунктов, взяли большое количество заложников.