Мечеть имени Кадырова в Израиле повреждена при обстреле

МИД Израиля: мечеть имени Кадырова в Абу-Гоше повреждена при обстреле
МИД Израиля сообщил, что мечеть имени Ахмат-Хаджи Кадырова, расположенная в израильском Абу-Гоше, повреждена во время обстрела со стороны палестинцев.
Об этом информирует пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.
«Прямое попадание ракеты террористов ХАМАС в мечеть имени Ахмата Кадырова под Иерусалимом», — говорится в сообщении.
Также опубликована фотография, на которой видно дым над зданием мечети.
Ранее боевое крыло движения ХАМАС — «Бригады Изеддина аль-Кассама» — заявило, что нанесло ракетный удар по Иерусалиму.