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МИД Израиля: мечеть имени Кадырова в Абу-Гоше повреждена при обстреле

МИД Израиля сообщил, что мечеть имени Ахмат-Хаджи Кадырова, расположенная в израильском Абу-Гоше, повреждена во время обстрела со стороны палестинцев.

Мечеть имени Кадырова в Израиле повреждена при обстреле
© соцсети

Об этом информирует пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

«Прямое попадание ракеты террористов ХАМАС в мечеть имени Ахмата Кадырова под Иерусалимом», — говорится в сообщении.

Также опубликована фотография, на которой видно дым над зданием мечети.

Ранее боевое крыло движения ХАМАС — «Бригады Изеддина аль-Кассама» — заявило, что нанесло ракетный удар по Иерусалиму.