Пять цистерн с топливом сошли с рельсов в Псковской области
Следователи разбираются, почему в Псковской области сошли с рельсов цистерны с топливом. В ведомстве уточнили, что проводится доследственная проверка.
«Количество литров разлива, а также сумма причиненного ущерба устанавливаются», – пояснили следователи.
Одна из цистерн опрокинулась. Топливо разлилось на территории площадью 2х5 метров. Уточняется, что ЧП произошло 9 октября при выполнении маневровых работ. Напомним, что ограждение железнодорожного моста рухнуло в Петербурге.