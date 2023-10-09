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Пять цистерн с топливом сошли с рельсов в Псковской области

Следователи разбираются, почему в Псковской области сошли с рельсов цистерны с топливом. В ведомстве уточнили, что проводится доследственная проверка.

Пять цистерн с топливом сошли с рельсов в Псковской области
© РИА "ФедералПресс"

«Количество литров разлива, а также сумма причиненного ущерба устанавливаются», – пояснили следователи.

Одна из цистерн опрокинулась. Топливо разлилось на территории площадью 2х5 метров. Уточняется, что ЧП произошло 9 октября при выполнении маневровых работ. Напомним, что ограждение железнодорожного моста рухнуло в Петербурге.