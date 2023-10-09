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Суперджет авиакомпании «Россия» экстренно приземлился в Самаре

Суперджет авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в Самаре из-за неисправности. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Самолет авиакомпании «Россия» экстренно приземлился в Самаре
© РИА Новости

По информации Telegram-канала, на борту суперджета находились 86 пассажиров и шесть членов экипажа. Воздушное судно выполняло рейс из Петербурга в Самару.

Перед посадкой пилоты заметили, что у суперджета заклинили подкрылки, и сообщили об этом диспетчеру. После этого в аэропорту объявили тревогу, а к месту сбора экстренно вызвали сотрудников экстренных служб и врачей.

Пилотам удалось спокойно посадить самолет, помощь медиков не потребовалась. Суперджет отстранили от полетов — сейчас с ним работают техники самарского аэропорта.

Ранее в Оренбургской области самолет совершил аварийную посадку за пределами аэродрома.

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