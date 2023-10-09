В Дагестане приостановили работу 150 АЗС из-за нарушения требований безопасности

В Дагестане в ходе проверки прекращена деятельность 150 автозаправочных станций (АЗС) из-за нарушения требований законодательства о пожарной и промышленной безопасности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

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Масштабная проверка прошла на 650 АЗС и станциях технического обслуживания автомобилей на территории республики. В результате этого прокурорами внесено свыше 1300 актов реагирования.

По данным ведомства, в ряде случаев нарушения были связаны с привлечением необученных и неаттестованных лиц к работе на взрывопожароопасных объектах. Кроме того, собственник автозаправочной станции в Избербаше не получал соответствующей лицензии после 2019 года, а в нескольких других населенных пунктах собственники незаконно хранили аммиачную селитру общим весом 280 тонн.