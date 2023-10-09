Аэропорт Гамбурга закрыли из-за угрозы теракта

Работу международного аэропорта Гамбурга решили приостановить в связи с поступившей угрозой о бомбе на борту самолета, который прибыл из Тегерана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию NDR.

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Отмечается, что самолет приземлился в аэропорту. В настоящее время обыски лайнера ведут сотрудники правоохранительных органов.

На борту находились 198 пассажиров и 16 членов экипажа. Они были вынуждены покинуть самолет.

Аэропорт закрыт на прилет и вылет рейсов с 13:40 по московскому времени. Сейчас федеральной полицией оценивается угроза, поступившая ей по электронной почте, как серьезная.