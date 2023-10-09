Россиянин расчленил гостя и сварил из него суп

Житель поселка Мичуринский застал брата на кухне, мужчина варил суп из расчлененного им гостя. Об этом сообщает «78.ru».

54-летний житель поселка Мичуринский распивал спиртное в компании приятеля, в какой-то момент между собутыльниками возникла ссора. Хозяин дома схватился за нож и нанес гостю несколько ударов, а после попытался расчленить.

О преступлении в полицию сообщил родственник, который застал брата на кухне за процессом расчленения, он увидел на плите кастрюлю с фрагментами человеческого тела и картофелем.