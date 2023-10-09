Актера Павла Баршака избили в Москве

Неизвестный избил актера Павла Баршака в квартире на юго-западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в понедельник, 9 октября.

© Вечерняя Москва

По его словам, инцидент произошел в квартире на Нагорной улице утром 8 октября. Актер гостил у своей подруги, к которой в какой-то момент попытался проникнуть ее ухажер. Неизвестный залез через окно, после чего у него произошел конфликт с Баршаком.

Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого артиста госпитализировали с травмами груди и переломами ребер.

Другое избиение актера Баршака произошло в июле.