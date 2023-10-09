В Москве пособника террористической организации приговорили к 17 годам

"Злоумышленник намеревался выехать в Сирийскую Арабскую Республику для участия в боевых действиях на стороне террористической организации, однако был задержан сотрудниками управления. По результатам следствия собраны исчерпывающие доказательства виновности указанного лица.



Приговором 2-го Западного окружного военного суда Гулимов Огабек Урузбай угли признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 205.1 УК России (содействие террористической деятельности), частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 205.1 УК России (пособничество в содействии террористической деятельности) и частью 2 статьи 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 17 лет, из которых первые три года с отбыванием наказания в тюрьме, а оставшуюся часть срока - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.