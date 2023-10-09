В Воронеже ветер повалил деревья на провода ЛЭП и дороги

"В ЕДДС г. Воронежа поступило 41 сообщение об упавших или аварийных деревьях. В частности, 17 из них упали на автомобили, девять - на провода, два - на проезжую часть, два - на пешеходную, другие деревья упали или наклонились в других местах: на дворовой территории, на гаражах", - говорится в сообщении.