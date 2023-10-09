У летевшего в Тюмень самолета Utair отказал двигатель

У самолета Utair, летевшего из Березово (ХМАО) в Тюмень, отказал двигатель. Telegram-канал AVIAINCIDENT сообщил, что экипаж доложил о неисправности при посадке.

«Экипаж воздушного судна Ан-24 Березово — Тюмень (Рощино) авиакомпании Utair при выполнении посадки доложил об отказе левого двигателя. Капитан принял решение продолжать заход на одном двигателе», — указано в публикации.

Самолет благополучно приземлился в Тюмени.

Агентство направило в компанию Utair запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.