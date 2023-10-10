Мосгорсуд признал законным продление ареста журналисту из США Гершковичу

Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении до 30 ноября срока ареста журналисту столичного бюро американской газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Об этом сообщает корреспондент Business FM.

«Решение Лефортовского суда Москвы от 24 августа оставить без изменений, а апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — огласил постановление судья Юрий Пасюнин.

Журналистов пригласили только на оглашение решения. Само заседание прошло в закрытом режиме из-за секретности дела.

Суд второй инстанции планировал рассмотреть жалобу еще месяц назад, но 19 сентября дело вернули в районный суд «для устранения обстоятельств, препятствующих рассмотрению уголовного дела в суде апелляционный инстанции».

Защита обжаловала в апелляции постановление Лефортовского суда от 24 августа. Районный суд ранее по ходатайству ФСБ продлил репортеру срок ареста до 30 ноября 2023 года.

Следствие утверждает, что Гершкович «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну». Журналист находится под стражей с 30 марта. Он свою вину отрицает и утверждает, что занимался профессиональной деятельностью. По статье 276 УК РФ («шпионаж») репортеру грозит от 10 до 20 лет заключения.