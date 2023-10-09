Парк «Зарядье» «заминировали» и потребовали денег от лица Мизулиной

Злоумышленники «заминировали» парк «Зарядье» в Москве и потребовали 666 млн рублей от имени главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, сообщает Telegram-канал SHOT. Спецслужбы начали в парке проверку, в результате которой взрывных устройств обнаружено не было.

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По данным SHOT, инцидент случился 8 октября. В полученном по почте письме, отправитель представился Мизулиной и сообщил, что парк заминирован. Чтобы взрыва не произошло, злоумышленник потребовал 666 млн рублей.

В парке была проведена эвакуация, охрана вывела порядка 300 посетителей. Сейчас Зарядье работает в обычном режиме.

Ситуация с «минированием» этого парка не единичная. В августе в Москве два дня подряд эвакуировали посетителей «Зарядье» из-за сообщений о бомбе. Сначала на электронную почту парка пришло письмо, в котором вымогатель требовал перевести «рэперу Елисею» 666 миллионов.

На следующий день на почту пришло новое письмо, автор которого назвал себя студентом МФЮА, заявив о заложенной бомбе на территории парка и потребовал перевести своей матери 600 тысяч рублей.