Количество погибших в результате землетрясений на западе Афганистана возросло до 2 445. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Наиболее пострадавшим районом стала сельская территория в округе Герата. По словам директора управления по борьбе со стихийными бедствиями провинции Мавлави Ашари, там были полностью разрушены 13 деревень.

Министерство обороны во временном правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением «Талибан» (организация признана в РФ террористической и запрещена) направило в пострадавшие районы 10 спасательных бригад. Еще 10 групп спасателей, а также гуманитарную помощь, направило иранское общество Красного Полумесяца. Разборы завалов продолжаются.