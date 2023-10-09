Проблемы с багажом привели к очередям во Внуково

Огромные очереди скопились в аэропорту Внуково из-за полной остановки работы багажных лент. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, багажные ленты на островках регистрации полностью встали около пяти часов утра.

«В результате пассажиры всех авиакомпаний не могут нормально сдать свой багаж», - отмечает издание.

На кадрах, которые привела газета, видно, что люди с чемоданами и сумками стоят в очереди, которая тянется через весь зал.

Специалисты воздушной гавани пытаются решить проблему, найти и устранить причину сбоя.