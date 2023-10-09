Актера Павла Баршака госпитализировали после драки в Москве

Актер Павел Баршак получил травмы во время драки с мужчиной, который залез в окно к его подруге. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 8 октября, в доме на Нагорной улице в Москве. 42-летний Баршак находился в гостях у своей 32-летней подруги. Около 4:00 утра к ним в квартиру через балконное окно залез знакомый девушки, 25-летний Александр Табаков.

Между Табаковым и Баршаком завязалась драка, в ходе которой мужчина нанес травмы артисту. После драки он покинул квартиру тем же путем — через балкон. Баршак обратился к медикам через несколько часов. Его доставили в одну из московских больниц, где медики диагностировали закрытую травму груди и переломы ребер. Сейчас он находится в хирургическом отделении.