В Красноярском крае ребенок перепутал время и пошел в школу в три часа ночи

Ребенок из Красноярского края мальчик перепутал время и отправился в школу поздно ночью. Об этом сообщает управление МВД по региону.

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Инцидент произошел в поселке Балахта. Правоохранители заметили пятиклассника с рюкзаком на обочине дороги во время патрулирования. В беседе с сотрудниками ведомства мальчик заявил, что встал по будильнику и пошел в школу.

«Он встал, и самостоятельно отправился на учебу, маму решил не будить», — сообщается в публикации.