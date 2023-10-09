$100.49+0.81106.01+1.22

Под Красноярском полицейские вернули домой мальчика, который ушел в школу ночью

Ребенок из Красноярского края мальчик перепутал время и отправился в школу поздно ночью. Об этом сообщает управление МВД по региону.

В Красноярском крае ребенок перепутал время и пошел в школу в три часа ночи
© Газета.Ru

Инцидент произошел в поселке Балахта. Правоохранители заметили пятиклассника с рюкзаком на обочине дороги во время патрулирования. В беседе с сотрудниками ведомства мальчик заявил, что встал по будильнику и пошел в школу.

«Он встал, и самостоятельно отправился на учебу, маму решил не будить», — сообщается в публикации.

Сотрудники ведомства сообщили мальчику, что, скорее всего, его будильник сработал неправильно. После этого ребенка доставили домой. Мать поблагодарила правоохранителей за то, что привезли сына.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости