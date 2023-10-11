В Афганистане произошло два землетрясения

Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. Эпицентр толчков находился на расстоянии в 28 километров от города Герат с населением около 272 тысяч человек.

Очаг залегал на глубине 10 километров. Ранее в ночь на 11 октября в 34 километрах от города Герат в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3. О возможных жертвах или каких-либо разрушениях в результате подземных толчков не сообщалось. До этого более 2 тысяч человек погибли и еще свыше 9 тысяч пострадали в результате разрушительного землетрясения на западе Афганистана и его афтершоков.