Россиянин пропал без вести на юге Израиля

На юге Израиля без вести пропал 27-летний уроженец Сестрорецка Андрей Козлов, который работал охранником на музыкальном фестивале Nature Party. Об этом пишет Telegram-канал Мash.

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Как сообщается, Козлов ранее учился в петербургском политехническом университете. В августе 2022 года мужчина уехал из РФ по программе репатриации, чтобы изучать 3D-дизайн в Тель-Авиве. Последнее время он жил и работал в одном из ресторанов этого города. Несколько недель назад Козлову предложили подработать на фесте и тот согласился.

По информации Мash, во время вторжения боевиков палестинского движения ХАМАС он прятался с остальными в металлических контейнерах и кустах. Последний раз мужчина выходил на связь накануне, около 9:13 утра. Он говорил, что «все очень плохо, вокруг террористы, и он не знает, что делать».

До этого Минэкономразвития России выпустило обращение, в котором россиянам рекомендуется избегать поездок в Израиль в связи с обострением ситуации на территории страны и столкновений с боевиками ХАМАС.