Мужчина поджег венок в чаше "Вечного огня" в центре Ярославля

"8 октября около 16:10 в полицию поступило сообщение о том, что в Ярославле на бульваре Мира неизвестный мужчина совершил поджог венка, поместив его в чашу "Вечного огня". На место был незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы. Полицейскими был задержан мужчина 1977 года рождения, доставлен в ОМВД России по Кировскому городскому району", - говорится в сообщении.