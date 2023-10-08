В Израиле число погибших после нападения ХАМАС превысило 700

Число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта превысило 700 человек. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщает телеканал i24.

— Потери Израиля в результате атак ХАМАС составили более 700 убитых, — говорится в сообщении.

По данным телеканала, более 2100 человек получили ранения в результате массированного ракетного обстрела. Наземное и воздушное наступления ХАМАС стали одной из самых кровавых эскалаций конфликта за последние десятилетия. Между израильскими силами и сотнями боевиков ХАМАС завязались ожесточенные перестрелки как минимум в 22 населенных пунктах по всему Израилю, передает i24.

Представитель правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Хазем Касем в свою очередь заявил, что о перемирии не может идти речи, пока Израиль занимается эскалацией войны.

При этом президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю, однако Белый дом не пояснил, какого характера будет помощь.