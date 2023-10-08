На Урале пешеход напал на водительницу авто с газовым баллончиком

В Магнитогорске мужчина напал на водительницу авто, его разыскивает полиция. Об этом сообщает Telegram-канал »Челябинск с огоньком».

Инцидент произошел на одном из перекрестков города. Его зафиксировала камера видеорегистратора пострадавшей женщины. На кадрах видно, как водительница поворачивает, когда по переходу двигаются пешеходы. Женщина резко тормозит перед зеброй, и один из пешеходов, возмущенный ее манерой езды, подходит к женщине, чтобы выяснить отношения.

Мужчина ругается на водительницу с использованием нецензурной лексики, а когда женщина опускает стекло, чтобы оправдаться за свой поступок, пешеход достает газовый баллончик и распыляет его в лицо женщине. За кадром слышен кашель водительницы, которая паркует машину у ближайшего дома.