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На Урале пешеход напал на водительницу авто с газовым баллончиком

В Магнитогорске мужчина напал на водительницу авто, его разыскивает полиция. Об этом сообщает Telegram-канал »Челябинск с огоньком».

На Урале пешеход напал на водительницу авто с газовым баллончиком
© РИА Новости

Инцидент произошел на одном из перекрестков города. Его зафиксировала камера видеорегистратора пострадавшей женщины. На кадрах видно, как водительница поворачивает, когда по переходу двигаются пешеходы. Женщина резко тормозит перед зеброй, и один из пешеходов, возмущенный ее манерой езды, подходит к женщине, чтобы выяснить отношения.

Мужчина ругается на водительницу с использованием нецензурной лексики, а когда женщина опускает стекло, чтобы оправдаться за свой поступок, пешеход достает газовый баллончик и распыляет его в лицо женщине. За кадром слышен кашель водительницы, которая паркует машину у ближайшего дома.

Женщина написала на агрессивного мужчину заявление в полицию.

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