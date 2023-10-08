На Урале тело пенсионера несколько дней пролежало возле поликлиники
Возле городской поликлиники Первоуральска Свердловской области обнаружили тело пенсионера, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры.
По информации ведомства, тело 84-летнего мужчины лежало возле медучреждения несколько дней.
Пенсионер обращался в поликлинику с жалобами на состояние здоровья. Врачи отпустили его домой через несколько часов после приема.
«Выйдя из медицинского учреждения, пенсионер на тропинке вблизи него упал и впоследствии скончался», - говорится в заявлении прокуратуры.
Надзорное ведомство организовало проверку в связи с возможными нарушениями при оказании медицинской помощи.