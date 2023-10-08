Россиянин систематически избивал ребенка и попал под стражу

В Ханты-Мансийске следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, который систематически избивал семилетнего ребенка, находящегося у него на иждивении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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Мужчина проходит обвиняемым по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего»). Его отправили под стражу.

По версии следствия, делал это мужчина в разные периоды 2023 года. В частности, он бил ребенка ладонью по затылку и спине.