В Подмосковье под днищем машины без номеров нашли взрывное устройство

В подмосковных Люберцах под днищем Audi А6 без номеров саперы обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщает Baza.

© Lenta.ru

СВУ было прикреплено со стороны водительской двери. Его размер достигал 10 на 15 сантиметров, а форма была прямоугольной. Устройство удалось успешно обезвредить и изъять.

Ночью 7 октября силовики оцепили территорию в одном из жилых районов города из-за подозрительной Audi А6 без номеров. Ее осмотрел робот-сапер, а жителей ближайших домов эвакуировали и доставили в пункт временного размещения.